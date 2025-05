RN recebe R$ 750 milhões em adutoras para acabar com falta d’água no Seridó e Agreste

O governo federal está executando duas obras de infraestrutura hídrica no Rio Grande do Norte com investimento total de R$ 750 milhões, de acordo com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). O Projeto Seridó, que inclui uma adutora de 112 km e que levará água para 10 municípios, tem investimento inicial de R$ 300 milhões e é a maior obra hídrica em execução no país. Já a Adutora do Agreste, orçada em R$ 500 milhões, terá 170 km de extensão e atenderá 38 municípios.

Segundo o diretor de Infraestrutura da Codevasf, Henrique Bernardes, o RN tem papel especial na atuação da empresa. “São R$ 750 milhões em obras contratadas para execução no Estado. O Seridó é a nossa maior obra em andamento no país”, disse. A vazão será de 375 litros por segundo – volume suficiente para abastecer 1,35 milhão de litros por hora, “suficiente para abastecer a região mesmo em períodos de seca”.

Henrique explicou que a Adutora do Agreste terá “vazão será de 890 litros por segundo, mais que o dobro da capacidade do Seridó” e que a obra está em fase de elaboração do projeto executivo, com previsão de licitação em até três meses. “O Rio Grande do Norte tem um papel especial na nossa atuação. É uma obra muito robusta também que visa fortalecer a segurança hídrica da região do Seridó, do Agreste e do Rio Grande do Norte”.

Ele disse que o consórcio executivo se comprometeu a concluir os trabalhos até o final do ano. “Ontem vistoriei as quatro estações elevatórias. A tubulação passa por inspeção rigorosa, e temos um engenheiro fiscal percorrendo os 112 km diariamente”, declarou. A adutora está conectada ao Eixo Norte da Transposição do São Francisco, permitindo que água do rio chegue ao RN quando necessário.

O secretário estadual de Recursos Hídricos (Semarh), Paulo Varela, explicou que o sistema do Seridó integra águas da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves e do Açude Oiticica. Ele disse que a água, tratada na estação de Jucurutu, será distribuída para Florânia, São Vicente, Cruzeta, Curvas Novas e outras cidades. Uma segunda etapa, ainda não licitada, prevê a extensão do sistema para mais municípios, como Santana do Seridó e Parelhas.

“Quando concluído, o projeto vai acabar com a dependência das chuvas no Seridó”, disse. A primeira fase está em fase final, com estações de bombeamento e reservatórios já instalados. Essa obra inaugura uma nova era. Teremos segurança hídrica definitiva para o Seridó”, afirmou.

Governo busca incluir o RN no PAC

Paulo Varela frisou que o governo estadual busca incluir no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) uma segunda etapa do Seridó, que levará água para mais cidades da região. “A governadora Fátima Bezerra está empenhada em garantir os recursos. Já temos o projeto pronto. Já temos o projeto pronto e estamos trabalhando para viabilizar os recursos”, disse.

Além das adutoras, o RN aguarda a conclusão do Ramal do Apodi, parte da transposição do São Francisco, que deve começar a operar em janeiro de 2025. O túnel em Major Sales, parte da obra, está 80% concluído. “É mais um passo para garantir água em todo o estado”, afirmou o secretário. As obras fazem parte de um plano para reduzir os impactos da seca no semiárido potiguar. “Estamos blindando o estado contra a escassez hídrica”, concluiu.