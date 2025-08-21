RN recebe primeiras unidades móveis de odontologia do programa Brasil Sorridente

O Rio Grande do Norte vai receber as primeiras 10 unidades móveis do Programa Brasil Sorridente, de um total de 18, para ampliar a cobertura em saúde bucal do Sistema Único de Saúde (SUS) no interior do Estado. O comunicado foi feito à governadora Fátima Bezerra pelo ministro Alexandre Padilha, nesta quinta-feira (21), dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o início da entrega dos veículos, em solenidade na cidade de Sorocaba/SP.

A entrega marca a retomada, após 10 anos, de uma ação estratégica do Brasil Sorridente que garante acesso à saúde bucal em regiões rurais, remotas e de difícil acesso.