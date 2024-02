RN recebe primeira remessa de vacina contra dengue

O governo do Estado do Rio Grande do Norte distribuirá nesta quinta-feira (15), às 8h, na Unicat, 29.800 doses da vacina contra a dengue. Os imunizantes seguirão para dezenove municípios estudados como prioritários, incluindo Natal, Parnamirim, Extremoz, Macaíba, Mossoró e São Gonçalo do Amarante, entre outros.

Estarão presentes para entrevistas a secretária de Saúde do Estado Lyane Ramalho e a coordenadora de Vigilância Epidemiológica Diana Rêgo.

O lote inicial de vacinas, com 712 mil doses foram enviados para os estados DF, GO, BA, AC, PB, MS, AM, SP e MA incluindo o RN.

O Rio Grande do Norte, seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde, iniciará a imunização pelas crianças de 10 a 11 anos e irá avançar a faixa etária progressivamente, assim que novos lotes forem entregues pelo laboratório fabricante.

O público-alvo da vacinação, o grupo de 10 a 14 anos, foi acordado entre os conselhos representantes dos secretários de saúde estaduais e municipais, seguindo a recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).