RN recebe primeira remessa de antídotos para metanol

O Rio Grande do Norte recebeu nesta sexta-feira (10) a primeira remessa de antídotos para tratamento de intoxicação por metanol. A carga do medicamento chamado Fomepizol enviada pelo Ministério da Saúde conta com 24 ampolas.

O antídoto ficará, conforme orientação ministerial, sob a guarda da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat) e será distribuída sob demanda. O Rio Grande do Norte segue sem casos confirmados ou suspeitos de intoxicação por metanol.

O antídoto foi adquirido pelo Governo Federal junto com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e chegou ao Brasil nessa quinta-feira (9).