RN recebe novos lotes de vacina e já inicia a distribuição aos municípios neste sábado (07)

As equipes da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) trabalham ao longo deste sábado (07) para garantir a distribuição mais rápida possível das vacinas contra a Covid-19 aos municípios potiguares. O trabalho logístico acontecerá às 15h, contando com a operação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e o apoio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed).

Até o início da tarde deste sábado, a Sesap recebeu, em menos de 24h, mais de 132 mil imunizantes, sendo 79.326 para primeira dose e 1.500 de dose única e outras 46.780 unidades para segunda dose, além da reserva técnica.

Parte desse lote total desembarcou por volta das 10h deste sábado, sendo 1.500 unidades da Janssen, imunizante de dose única, e 59.670 da Pfizer, divididas entre 44.226 vacinas para 1ª dose e 10.530 para 2ª dose.

Ainda ao meio-dia, chegaram mais 35.100 vacinas da Astrazeneca, via consórcio Covax Facility, destinadas para iniciar a imunização contra a Covid-19 e ampliar as faixas etárias atendidas no Rio Grande do Norte.

Com esses lotes, o estado passa de 2,9 milhões de doses recebidas. A plataforma RN+ Vacina registrava, até o fim da manhã de sábado, 2.310.420 milhões de doses aplicadas nos braços de quem vive em solo potiguar