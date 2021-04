RN recebe novo lote de vacinas contra o Covid-19

O Rio Grande do Norte recebeu na madrugada desta sexta-feira (16), um novo lote de vacinas contra a Covid-19. A remessa tem 89,4 mil doses, entre imunizantes CoronaVac/Butantan e Oxford/Fiocruz, que a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN) vai distribuir ainda hoje aos municípios.

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, as doses são destinadas aos idosos, trabalhadores da saúde e forças de segurança. As 36.400 doses da CoronaVac serão divididas entre a primeira dose para pessoas entre 60 e 64 anos, trabalhadores da segurança e da saúde, além da dose 2 para quem trabalha na saúde e idosos entre 65 e 69 anos.

No caso da vacina de Oxford, serão 53 mil doses destinadas à ampliação da vacinação com a primeira aplicação em idosos entre 60 e 69 anos. A distribuição dos imunizantes segue o mesmo esquema de segurança coordenado pela Sesap e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.