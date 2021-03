RN recebe novo lote da vacina CoronaVac

Na madrugada desta quarta-feira (03), o Rio Grande do Norte recebeu uma remessa de 40.800 doses da vacina CoronaVac. A notícia foi confirmada pelo perfil da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN) nas redes sociais e também compartilhada pela governadora Fátima Bezerra.

De acordo com a pasta, as doses serão destinadas à vacinação de idosos na faixa etária de 80 a 84 anos e início da imunização de idosos entre 75 a 79 anos. Fátima Bezerra confirmou em suas redes sociais, que as cidades devem receber ainda hoje os imunizantes, ‘’Hoje mesmo enviaremos as doses para os municípios’’.

O estado já recebeu, até o momento, 271.040 doses de vacina, entre CoronaVac e Oxford/Astrazeneca.