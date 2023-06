RN recebe novo helicóptero para operações de segurança pública

O governo do Rio Grande do Norte anunciou a chegada do Potiguar 02, um helicóptero de última geração que visa fortalecer a segurança pública do estado. Fabricado na Itália, o modelo AW119kx, conhecido como “Koala”, possui capacidade para dois pilotos e até seis passageiros.

O investimento total na aquisição do helicóptero foi de aproximadamente R$ 26 milhões, sendo cerca de R$ 7 milhões provenientes do governo estadual. Além disso, há um seguro anual obrigatório de pouco mais de R$ 1 milhão.

O Potiguar 02 foi adquirido por meio de um convênio com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP). A aeronave estará disponível para uso pelas instituições e forças policiais, podendo ser empregada em operações conjuntas com a Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) e a Secretaria da Saúde Pública (Sesap).

Com autonomia de voo de até 3 horas e velocidade máxima de 280 km/h, o helicóptero pode transportar até oito agentes, equipamentos e cargas. Além de ser mais rápido do que o seu antecessor, o Potiguar 01, que alcança 200 km/h, o Potiguar 02 possui recursos adicionais, como um farol de busca, um guincho e uma maca para remoção aeromédica.

Essa nova aquisição fortalecerá as operações de segurança, permitindo o uso da aeronave em patrulhamentos, fiscalizações, combate a incêndios e resgates médicos, contribuindo para uma resposta mais eficiente em situações de emergência.

Assecom