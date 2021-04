RN recebe nova carga de imunizantes contra o Covid-19

Nesta quinta-feira, 08, o Rio Grande do Norte recebeu um novo lote de imunizantes com 32 mil doses da CoronaVac e 37 mil da AstraZeneca. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN), a distribuição aos municípios acontece hoje.

O governo estadual segue a orientação do Ministério da Saúde e destaca que as vacinas serão direcionadas para a 1ª dose em idosos e trabalhadores das forças de segurança, que tiveram a vacinação iniciada ontem, e a segunda dose para completar o esquema vacinal de profissionais de saúde e idosos de 74 a 70 anos.

A Sesap informa ainda que as doses da AstraZeneca serão divididas, segundo a nota técnica do ministério, entre a segunda dose para trabalhadores da saúde e a ampliação da primeira dose para idosos acima dos 65 anos. A CoronaVac será usada para completar o esquema vacinal de trabalhadores da saúde e idosos entre 70 e 74 anos, além de aplicação da primeira dose entre membros da segurança pública e pessoas na faixa de 65 e 69 anos.