RN recebe mais 46.800 doses de CoronaVac neste domingo (07)

Chegou hoje ao Aeroporto Internacional de Natal, mais 46.800 doses do imunizante contra coronavírus CoronaVac, totalizando 160.740 vacinas recebidas pelo Estado do Rio Grande do Norte.

Segundo informações do governo, a prioridade deste lote serão os idosos acamados e idosos com mais de 90 anos para, posteriormente, passar para a vacinação daqueles com 85 anos. No início deste mês, o Rio Grande do Norte ocupava o 8º lugar no ranking de vacinação no país com 42.547 vacinados.

Matéria revisada às 15h40: segundo informações da governadora Fátima Bezerra em suas redes sociais “Inicialmente a prioridade será para o grupo de idosos com 75 anos ou mais que estão acamados e depois deve seguir a seguinte ordem: idosos de 90 anos ou mais, 85 a 89 anos, 80 a 84 anos, e 75 a 79 anos que não estão acamados”.