RN recebe cerca de 150 mil vacinas e carga de anestésicos

Nesta quinta-feira (01), o Rio Grande do Norte recebeu um novo lote de vacinas com 149.050 doses contra o Covid-19, maior carga desde o início da campanha de imunização. As doses são divididas em 136.800 da CoronaVac e 12.250 da vacina de Oxford/AstraZeneca.

Além dos imunizantes, o RN também recebeu 13 mil unidades de anestésicos enviados pelo Ministério da Saúde, que são utilizados para intubação de pacientes com Covid-19. A carga foi levada para a Unicat, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros farão a distribuição hoje (02).

De acordo com o informe técnico do Ministério da Saúde, o lote é destinado à vacinação dos idosos, ampliando a cobertura para os potiguares entre 65 e 69 anos, para iniciar a imunização dos membros das forças de segurança, além de garantir a segunda dose para trabalhadores da saúde e idosos acima dos 70 anos.

Segundo a plataforma RN+ Vacina, mais de 308 mil potiguares receberam pelo menos a primeira dose das vacinas até esta quinta-feira (01).