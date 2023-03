RN recebe 244 doses da vacina contra a mpox na segunda-feira (13)

SESAP/ASSECOM

Na próxima segunda-feira (13), Rio Grande do Norte recebe um lote com 244 doses da vacina contra a monkeypox (mpox), popularmente conhecida como varíola dos macacos. A vacinação será restrita a um público específico: profissionais de laboratório que trabalham diretamente com o vírus, pessoas vivendo com HIV/Aids com contagem de linfócitos inferior a 200 células nos últimos seis meses, além de pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para mpox.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) está definindo as estratégias para alcançar este público-alvo, em uma articulação entre o Programa Estadual de Imunização, Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e Programa Estadual de IST/Aids . A expectativa é que a vacinação seja concentrada no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

Em julho de 2022 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a monkeypox como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). No Brasil, até 18 de fevereiro de 2023, já haviam sido confirmados 10.301 casos da doença. No RN, o último boletim aponta 152 casos confirmados da doença até 03 de março. Os municípios com maior número de caos no estado são: Natal (97), Parnamirim (25), Extremoz (5) e Mossoró (5).

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, o esquema de vacinação será de duas doses (0,5mL cada) da vacina Jynneos Mpox, com quatro semanas de intervalo (28 dias) entre as doses. A imunização está indicada para uso em adultos com idade igual ou superior a 18 anos. Neste momento não se recomenda a administração simultânea da Jynneos Mpox com outras vacinas.