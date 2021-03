RN recebe 160 cilindros de oxigênio

No último sábado (27), o Rio Grande do Norte recebeu 160 cilindros de oxigênio para suprir a alta demanda nas unidades de saúde do estado.

O transporte foi feito pela Força Aérea Brasileira, e faz parte dos 450 cilindros solicitados em caráter de urgência pelo Governo do Estado, para os municípios que enfrentam a escassez do equipamento.

Os cilindros foram encaminhados para a White Martins e depois distribuídos para as 49 cidade que estão em situação mais crítica devido o agravamento da pandemia.

Nas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra agradeceu a chegada do material, “O avião da FAB trazendo 160 cilindros de oxigênio acaba de pousar no Rio Grande do Norte! Quero agradecer aqui ao Ministério da Saúde e a FAB, na figura do general Ridauto.”

Ainda no sábado, o estado recebeu um novo lote com 66,1 mil doses para finalizar o processo de imunização de toda população maior de 70 anos. Ao todo, o RN conta com 536.640 doses do imunizante contra o novo coronavírus.