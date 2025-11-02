RN prevê investimentos de R$ 805 milhões em transmissão de energia

As obras devem ser concluídas em até três anos e meio, mas o estado já deve sentir os impactos positivos nos próximos meses, com a geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos durante a fase de construção e operação dos equipamentos.

“Nós temos aí mais de 2 mil postos de trabalho que serão criados durante a fase de instalação desses empreendimentos. O mais importante é que isso vai garantir também a possibilidade de novos investimentos em geração no Estado, que hoje estão limitados pela falta de capacidade de transmissão”, concluiu Hugo Fonseca.