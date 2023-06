RN no Brasileirão: Confira resultados de América, Globo e Potiguar neste fim de semana

FNF

No Campeonato Brasileiro deste fim de semana, América, Potiguar de Mossoró e Globo entraram em campo. Em pausa na Série B, o ABC retorna aos gramados dia 25 contra o Mirassol.

Na Série C, o Confiança venceu o América por 1 a 0 no sábado (17) na Arena das Dunas pela 9ª rodada.

O América enfrentará o CSA em Alagoas no dia 28.

Na 9ª rodada da Série D, o Nacional-PB venceu o Globo por 2 a 0 neste domingo (18) no Barrettão. Na 10ª rodada, o Globo enfrentará o Iguatu na quarta (28) no Morenão.

Potiguar de Mossoró e Sousa empataram em 1 a 1 no Marizão. Marquinhos Taipu marcou o gol do time mossoroense. Na 10ª rodada, o Potiguar enfrentará o Pacajus dia 27 no Nogueirão.