RN: Mulher esfaqueia várias pessoas em bar com ajuda do marido

Mulher esfaqueia várias pessoas em tumulto em bar com ajuda do marido. Polícia Militar atendeu a ocorrência após denúncia de briga no bairro Campestre na cidade de Governador Dix-sept Rosado, no Oeste do Rio Grande do Norte.

O crime deixou cinco feridos, dois levados ao hospital da cidade e três ao Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

Motivo do tumulto alegado foi ciúmes do marido. O casal foi preso em flagrante e nega envolvimento no crime na Delegacia de Plantão de Mossoró.