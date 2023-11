RN: Mulher é investigada por xingar prefeito em rede social

Policiais civis da 73ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Umarizal) identificaram, nesta sexta-feira 24, uma mulher suspeita por difamação praticada contra o prefeito de Umarizal, no interior do RN.

As ofensas teriam sido cometidas de forma anônima em um grupo de oposição em um aplicativo de mensagens, no qual a suspeita se identificava apenas como “Paiva”.

Segundo as investigações, a suspeita trocava em seu aparelho celular o seu chip pessoal por um chip cadastrado no nome de um terceiro para dificultar a sua identificação ao ofender o prefeito.

A vítima tem o prazo de seis meses para ingressar com a competente queixa-crime a partir do conhecimento da autoria do delito, o que só foi possível graças ao trabalho investigativo da Policia Civil.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.