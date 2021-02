RN lidera casos de “fura-fila” no país

No dia 17 de janeiro deu-se início ao processo de imunização da população brasileira contra o Covid-19. O plano nacional prioriza neste momento, profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao vírus e idosos que residem em asilos. Todavia, há um movimento de “fura-fila” que está prejudicando a aplicação das vacinas nesses grupos.

Segundo levantamento feito pelo jornal O Globo, o Rio Grande do Norte (RN) registra ao menos 2.982 denúncias de possíveis casos de “fura-fila” na campanha de imunização, o que significa que uma em cada 1.341 doses aplicadas no país teria sido endereçada a alguma pessoa que não se encaixa nos padrões de prioridade estabelecidos.

Os dados foram levantados pelo jornal junto aos Ministérios Públicos e Ouvidorias Gerais dos estados. Entre os estados com mais relatos de infrações estão o Rio Grande do Norte, com 640; Minas Gerais, com 589; e Rio de Janeiro, com 413. Os casos tornam-se ainda mais preocupantes diante do cenário escasso de doses e problemas no planejamento e distribuição das vacinas.

Especialistas destacam que esse já era um tipo de fraude esperada e que os casos de fura-filas podem ser ainda mais numerosos. Eles explicam que moradores de muitos municípios podem temer denunciar ou não tem acesso aos mecanismos para realizar a denúncia. Os diferentes critérios de prioridade para vacinação de cada município também dificultam a fiscalização e o trabalho dos MPs.

*Com informações do O Globo