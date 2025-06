RN lança seleção para cadastro de reserva no programa Mulheres Mil e EM-EPT

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC), publicou edital para seleção simplificada de profissionais interessados em atuar como bolsistas nos programas “Mulheres Mil” e “Ensino Médio articulado à Educação Profissional e Tecnológica (EM-EPT)”, vinculados ao PRONATEC. A seleção prevê a formação de cadastro de reserva para funções docentes, pedagógicas e administrativas nas unidades da rede estadual de ensino.

As inscrições são gratuitas e ocorrem exclusivamente pela internet, no site https://sigeduc.rn.gov.br, das 8h do dia 5 de junho até as 16h59 do dia 16 de junho de 2025. Os candidatos poderão se inscrever para as funções de professor (para os dois programas), orientador acadêmico (EM-EPT) e apoio às atividades acadêmicas e administrativas (ambos os programas), observando os pré-requisitos exigidos no edital.

O programa Mulheres Mil é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, oferecendo cursos de qualificação em áreas como alimentação escolar, costura, agricultura familiar, estética, entre outros. Já o EM-EPT integra a formação técnica ao ensino médio, preparando estudantes da rede pública para o mercado de trabalho em setores como informática, administração, eletrotécnica e segurança do trabalho.

De acordo com o edital, os profissionais selecionados atuarão de forma temporária e serão remunerados por bolsa: R$ 44 por hora/aula para professores, R$ 36 para orientadores acadêmicos e R$ 18 para apoio administrativo, com carga máxima de 20 horas semanais.

“O Mulheres Mil e o EM-EPT são políticas públicas fundamentais para a transformação de vidas e o fortalecimento da educação profissional no estado. Essa seleção garante que tenhamos profissionais preparados para acompanhar os estudantes e alunas nesses percursos de formação”, destacou a secretária de Educação do RN, Socorro Batista.

A seleção ocorrerá em etapa única, com análise documental e curricular. O resultado preliminar será divulgado em 30 de junho, e o final, em 10 de julho. Os convocados serão chamados conforme necessidade das ofertas e firmarão termo de compromisso com a SEEC, tendo até dois dias úteis para se apresentar nas escolas.

Com validade de dois anos, prorrogável por igual período, o processo reforça o compromisso da gestão estadual com a inclusão social e a valorização da educação profissional, ampliando oportunidades para estudantes do ensino médio e para mulheres que buscam recomeçar suas trajetórias por meio da educação.

Clique aqui e tenha acesso ao edital.