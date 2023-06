RN investe R$ 82 milhões em adutora para Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado

ASSECOM/RN

Aproximadamente de 60 mil famílias das cidades de Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado serão beneficiadas com a conclusão do Sistema Adutor Apodi-Mossoró, que consiste numa bateria de sete poços, duas estações elevatórias, adutoras para interligar os poços na estação elevatória e reservatório apoiado, que otimizará o abastecimento dos municípios beneficiados.

Mais de R$ 82 milhões estão sendo investidos na primeira etapa do projeto pelo Governo do Estado, através da Caern. A obra inclui ainda a implantação de 4 km de adutoras internas para interligar os reservatórios nas redes existentes, permitindo que a Caern leve água de um canto a outro de Mossoró, otimizando o abastecimento da cidade.

As obras do sistema adutor Apodi-Mossoró, que consistia na construção de um sistema para captar água da Barragem de Apodi até Mossoró, foram interrompidas há mais de cinco anos, e a Caern retoma o investimento com readequações ao projeto original, em relação à fonte de captação da água, que será feita em bateria de poços perfurados no Sítio Carrasco, em Apodi.

Do total de recursos investidos para execução do projeto, R$ 30,2 milhões são recursos próprios, R$ 35 milhões do FGTS e R$ 17,6 milhões do Orçamento Geral da União (OGU).

Nesta segunda-feira (12), continuam os serviços de sondagem da obra na avenida Maria Odete Rosado, no Bela Vista. Após a finalização da primeira etapa deste projeto, prevista para julho de 2025, há previsão de nova licitação para uma segunda etapa, com perfuração de poços nos municípios de Apodi e Felipe Guerra.