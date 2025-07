RN inicia vacinação contra Mpox para pessoas com HIV e baixa imunidade

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), em parceria com os municípios potiguares, iniciou a convocação para vacinação contra a Mpox no Rio Grande do Norte. A primeira etapa será voltada a pessoas maiores de idade vivendo com HIV/AIDS e com contagem de linfócitos T CD4 inferior a 100 células nos últimos seis meses.

A recomendação é que os integrantes do grupo procurem o serviço de assistência especializada (SAE) em que são atendidos para obter informações sobre a data da vacinação. Segundo levantamento mais recente, há 127 pessoas cadastradas com esse perfil nos SAE do estado: 64 no Hospital Giselda Trigueiro (Natal), 26 no Hospital Rafael Fernandes (Mossoró), 25 em outros pontos de Natal e os demais em Parnamirim (5), São José de Mipibu (1), Caicó (2), Hospital Regional Aluízio Bezerra, em Santa Cruz (1), São Paulo do Potengi (1) e Centro de Pesquisa Anita Garibaldi, em Macaíba (1).

A aplicação da vacina é voltada para a pré-exposição ao vírus e busca proteger indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença, de acordo com o atual cenário de transmissão no Brasil.

A vacina é administrada em duas doses e, após o descongelamento, deve ser utilizada em até 28 dias. Para evitar desperdício, a partir do 16º dia de descongelamento, o público será ampliado. Nessa fase, serão incluídas pessoas com HIV/AIDS com CD4 inferior a 200 células — grupo que reúne 209 cadastrados nos SAE —, usuários de profilaxia pré-exposição (PrEP) e profissionais de laboratórios que trabalham diretamente com o vírus causador da Mpox.

A medida atende à orientação do Ministério da Saúde, por meio do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI). O governo federal adquiriu 25 mil doses da vacina contra a Mpox em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), considerando a limitação de doses disponíveis no mercado internacional.