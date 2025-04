RN inicia recuperação de 28 barragens com R$ 18,2 milhões até 2026

O Governo do RN está recuperando 28 barragens e açudes, com investimentos de R$ 18,2 milhões até 2026. O projeto, em execução pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), já atua em sete reservatórios, incluindo o Boqueirão de Parelhas, que opera com apenas 18% de sua capacidade (85 milhões m³). As informações foram confirmadas pelo líder do Governo na Assembleia Legislativa do RN, deputado estadual Francisco do PT, nesta quinta-feira 10.

“Este é o primeiro programa desta magnitude em décadas no RN, e não por acaso – somos um estado semiárido que sofre historicamente com estiagens. Se não fizermos a manutenção hidromecânica agora, essas barragens vão virar poeira”, afirmou. Ele frisou que as equipes da Semarh, Defesa Civil e Instituto de Gestão das Águas do Estado (Igarn) inspecionaram os 28 reservatórios antes das intervenções.

Entre os prioritários estão o Boqueirão de Angicos (Afonso Bezerra), Calabouço (Passa e Fica) e Orós da Melancia (Fernando Pedroza). Além dele, integram esta etapa do programa os seguintes açudes: Carnaúba (São João do Sabugi), Rodeador (Umarizal), Passagem (Rodolfo Fernandes) e Tourão (Patu).

“Agora temos um trabalho planejado que se estenderá até o primeiro semestre de 2026. Sem dúvida, é um grande avanço para as famílias da zona rural, que passam a ter mais segurança para viver e trabalhar em suas comunidades”, explicou Francisco. E completou: “A Barragem de Tourão, em Patu, estava abandonada há anos. Quem depende dela sabe o risco que era”.

O programa também inclui açudes já recuperados, como Lucrécia (com recursos do Banco Mundial) e Passagem das Traíras (obra concluída em 2024). O cronograma prevê conclusão das obras até o primeiro semestre de 2026. “Quem vive no semiárido não pode depender de sorte. Ou fazemos isso agora, ou o prejuízo será irreversível”.