RN: Idoso é assassinado a facadas e suspeito diz que matou “porque teve vontade”

Um idoso de 76 anos foi asssassinado a facadas na manhã desta terça-feira (29). O caso ocorreu em Sítio Jardim, zona rural de Doutor Severiano, no Alto Oeste. A Polícia Militar prendeu um suspeito que teria confessado o crime e matado a vítima porque “teve vontade”, de acordo com a coorporação.

A vítima foi identificada como Francisco Nunes de Oliveira, pelo ITEP. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso em flagrante, confessou o crime e afirmou não ter problemas com o idoso. O delegado do município afirmou que o jovem tem problemas psiquiátricos atestados.

Com informações da Tribuna do Norte