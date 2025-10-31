RN gera três mil empregos em setembro e acumula 18 mil em 2025

O mercado de trabalho potiguar segue em expansão. O Rio Grande do Norte encerrou o mês de setembro de 2025 com 3.231 novos empregos formais, resultado de 21.201 admissões e 17.970 desligamentos, segundo o mais recente Boletim de Empregabilidade divulgado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (SEDEC/RN).

Com isso, o resultado é o acumulado de mais de 18 mil novos empregos entre janeiro e setembro.

O saldo positivo confirma a trajetória de crescimento da empregabilidade no estado e reflete o impacto das ações do Governo do RN voltadas ao fortalecimento da economia, à atração de investimentos e ao estímulo à geração de renda em todas as regiões.

Serviços e Comércio lideram as contratações em setembro

O setor de Serviços foi o principal responsável pelo desempenho de setembro, com 984 novas vagas, impulsionado pelas áreas de Informação, Comunicação, Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas, além de Educação, Saúde e Administração Pública.

Na sequência, o Comércio registrou saldo de 814 empregos, com destaque para o Comércio Varejista, que concentrou a maior parte das admissões. A Agropecuária também teve bom desempenho, com +718 postos de trabalho, seguida pela Indústria (+412) e pela Construção Civil (+303).

Entre os municípios, Natal se manteve como o maior gerador de empregos no mês (+1.395 vagas), seguido por Parnamirim (+282), Mossoró (+231) e Lajes (+158).

“O resultado de setembro demonstra a força da economia potiguar e a efetividade das políticas públicas voltadas à geração de oportunidades. As ações integradas entre o Governo e o setor produtivo têm garantido um ambiente mais favorável aos investimentos e à criação de empregos”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alan Silveira.

Trimestre fecha com mais de 11 mil novas vagas no estado

O desempenho positivo de setembro consolidou um terceiro trimestre de forte crescimento para o Rio Grande do Norte. Entre julho e setembro de 2025, o estado contabilizou 69.713 admissões e 57.911 desligamentos, resultando em um saldo de 11.802 novos empregos formais.

De acordo com o boletim trimestral da SEDEC, a Agropecuária foi o setor com maior contribuição para o resultado, gerando 4.687 novos postos, puxada pelas atividades de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados. O setor de Serviços criou 2.947 vagas, seguido pela Indústria, com 2.235, e pelo Comércio, com 2.405 novos empregos.

Entre os municípios com melhor desempenho no trimestre estão Natal (+3.319), Mossoró (+1.082), Apodi (+938), Parnamirim (+809) e Baía Formosa (+781), demonstrando a interiorização do crescimento e a consolidação de polos produtivos regionais.

“A tendência é de continuidade desse movimento positivo até o final do ano, impulsionado pelas contratações de fim de ano e pelos investimentos em curso em setores como serviços e indústria”, ressaltou o secretário adjunto da SEDEC, Hugo Fonseca.

Governo mantém trajetória de expansão do emprego e da renda

Com o resultado acumulado de mais de 18 mil novos empregos entre janeiro e setembro, o Rio Grande do Norte mantém um ritmo constante de crescimento e diversificação econômica. O cenário reforça a consolidação do estado como um dos principais ambientes de negócios do Nordeste, sustentado por políticas de desenvolvimento, inovação e sustentabilidade promovidas pelo Governo do RN.