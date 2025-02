RN ganha delegacia especializada no combate a crimes cibernéticos

A governadora Fátima Bezerra inaugurou nesta sexta-feira (14) a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC). A nova unidade tem como objetivo intensificar o combate a crimes praticados no ambiente digital, como fraudes eletrônicas, estelionato virtual, disseminação de conteúdos ilícitos e crimes contra a propriedade intelectual.

A DRCC funcionará no prédio da antiga Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), localizado na Avenida Capitão-Mor Gouveia, no bairro Nossa Senhora de Nazaré.

“A importância dessa delegacia está alinhada com a necessidade de modernização da investigação policial. Mais do que nunca, é fundamental que tenhamos, no âmbito da política estadual de segurança pública, uma estrutura voltada ao combate de crimes no ambiente virtual”, destacou a governadora.