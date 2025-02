RN ganha delegacia especializada no combate a crimes cibernéticos

A governadora Fátima Bezerra inaugurou nesta sexta-feira (14) a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC). A nova unidade vai combater crimes praticados no ambiente digital, como fraudes eletrônicas, estelionato virtual, disseminação de conteúdos ilícitos e crimes contra a propriedade intelectual.

A DRCC funcionará no prédio da antiga Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), localizado na Avenida Capitão-Mor Gouveia, no bairro Nossa Senhora de Nazaré.

“A importância dessa delegacia está alinhada com a necessidade de modernização da investigação policial. Mais do que nunca, é fundamental que tenhamos, no âmbito da política estadual de segurança pública, uma estrutura voltada ao combate de crimes no ambiente virtual”, destacou a governadora.

O secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Francisco Araújo, ressaltou que a unidade atuará de forma integrada com outras delegacias e órgãos de segurança, como o Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade, que combate crimes como a pedofilia.

Além disso, promoverá ações preventivas e campanhas educativas para conscientizar a população sobre práticas seguras no ambiente digital. “Representa um avanço na política de segurança pública do Rio Grande do Norte, reforçando o combate a crimes que têm se tornado cada vez mais comuns, como as fraudes e golpes virtuais”, pontuou.

Funcionamento

A DRCC conta com uma equipe formada por um delegado, dois escrivães e cinco agentes. O titular da unidade, delegado Felipe Botelho, destaca que o grupo é altamente capacitado e conta com uma base tecnológica que facilita o trabalho de investigação. “Prezamos pela qualidade, dedicando o máximo possível de recursos e tempo à apuração dos casos”, afirmou.

Ele explica que a vítima de crimes cibernéticos pode procurar a delegacia distrital mais próxima para o atendimento inicial. Os casos que forem de competência da DRCC serão encaminhados para a unidade especializada. O delegado também reforça a importância de registrar a queixa por meio da delegacia virtual, acessível pelo link: https://www3.defesasocial.rn.gov.br/BoletimCidadao/index.jsf

“A pessoa que sofreu um golpe ou teve um dispositivo invadido pode continuar procurando a delegacia distrital do seu bairro. Após isso, todos os casos que sejam de nossa atribuição serão encaminhados para nós”, explicou.

Autorização para as obras do plantão da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis

A governadora Fátima Bezerra também assinou a Ordem de Serviço para as obras do plantão da Delegacia Especializada de Pronto Atendimento a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPAGV). O investimento será de R$ 1,2 milhão, com recursos exclusivamente estaduais, e as obras devem ser concluídas em um prazo de cinco meses. A nova unidade será instalada na área Delegacia Geral da Polícia Civil (DEGEPOL), na Zona Oeste de Natal.

O plantão da DPAGV funcionará 24 horas e será responsável pelo atendimento de ocorrências envolvendo violência contra mulheres, crianças e idosos. Segundo a delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, a estrutura ampliará a capacidade de acolhimento e investigação desses casos.

Com a nova sede, reforçou a delegada Ana Cláudia, o objetivo é otimizar o atendimento e ampliar a cobertura das ocorrências na capital e região metropolitana. “A importância dessa delegacia é garantir atendimento ininterrupto quando as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) e os Grupos de Proteção à Criança e ao Adolescente (GPCAs) estiverem fechados. Teremos equipes especializadas, incluindo também a Delegacia do Idoso, para garantir suporte adequado a essas vítimas”, explicou.

A solenidade contou com a presença do delegado Osmir Monte, secretário estadual adjunto da Segurança; do procurador-geral do Estado, Antenor Roberto; da secretária estadual adjunta de da Saúde Pública, Leidiane Queiroz; e de Ivanilson Maia, secretário adjunto do Gabinete Civil; e Gustavo Coelho, secretário de Estado da Infraestrutura. Estiveram presentes Marcos Brandão, diretor-geral do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP); a Cleonice Cleusa Kozerski, secretária adjunta da Educação; Carlos Augusto Maia, presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Norte (Jucern); Jonielson Oliveira, diretor-geral do DETRAN; Werner Farkatt, diretor-geral do IDEMA. Também participaram agentes da Polícia Civil, escrivães, diretores e integrantes das forças de segurança pública, incluindo Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal.

Portal 96FM