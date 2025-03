RN fortalece turismo potiguar na Europa com presença na BTL

A participação da delegação do Rio Grande do Norte na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) fortalece o destino potiguar no mercado europeu e, com isso, deve ampliar o fluxo de visitantes ao Estado. A avaliação foi apresentada por Marina Marinho, secretária de Turismo do RN; Raoni Fernandes, diretor-presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur); e Hugo Fonseca, secretário adjunto da Sedec.

O Estado apresenta, na Feira, que vai até o dia 16, alguns dos seus principais destinos turísticos. A diversidade de atrativos é o cartão de visitas para um público que busca experiências autênticas no Nordeste brasileiro.

Marina Marinho apontou que a presença do RN demonstra o compromisso do governo com o desenvolvimento econômico através do turismo.

Raoni Fernandes afirmou que estes primeiros dias, com a interlocuções no estande do RN, tem resultados positivos. “Essa aqui é uma das principais feiras de turismo da Europa e, para o Rio Grande do Norte, esse evento é muito importante, uma vez que aqui ‘mora’ a conexão de Natal com a Europa através do nosso voo diário da TAP”, disse.

Hugo Fonseca destacou a relevância da integração por intermédio da presença do RN na BTL. “O governo do Estado trabalha essa estratégia de forma unida, entre as secretarias e os agentes de promoção turística, agregando muito mais valor e cumprindo um papel essencial: divulgar, promover e atrair desenvolvimento para o nosso estado, diante da importância do turismo para a geração de emprego e renda”, pontuou.