RN foi segundo estado do Nordeste menos visitado pelos turistas brasileiros em 2024, aponta IBGE

O Rio Grande do Norte foi o principal destino de 285 mil viagens realizadas pelos moradores dos domicílios brasileiros em 2024. O número é 10,09% menor do que o estimado no ano anterior (317 mil).

O resultado colocou o estado na posição de segundo menos visitado da região Nordeste, atrás apenas de Sergipe (258 mil).

As informações são do módulo sobre Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O levantamento traz os primeiros resultados que indicam a evolução da demanda doméstica por turismo após a pandemia de Covid-19. Em 2023, observamos a recuperação do setor após dois anos de números em baixa por causa dos efeitos da crise. Se em 2024 esperava-se um crescimento do turismo nacional, no entanto, os dados da pesquisa contrariaram as expectativas”, explicou o analista da Pnad Contínua, William Kratochwill.

A retração no número de viagens nacionais foi observada em oito estados. O RN teve a quarta maior queda (-10,09%), atrás de Rondônia (-17,17%), Goiás (-10,72%) e Rio Grande do Sul (-10,11%).