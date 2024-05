RN: fim de semana deve ser de Sol e pancadas de chuva

Céu aberto pela manhã e pancadas de chuva durante o dia devem marcar o tempo no Rio Grande do Norte neste fim de semana. Em Natal, o sábado (4) deve ser de Sol com algumas nuvens, além de chuvas rápidas tanto durante o dia quanto à noite. Já no domingo (5), a previsão é de céu coberto com nuvens, podendo ocorrer períodos nublados e precipitações a qualquer momento. A temperatura oscila entre a mínima de 24 ºC e a máxima de 31 ºC.

Na região do Seridó potiguar, o fim de semana inicia com céu aberto e Sol pela manhã de sábado, com posterior aumento de nuvens ao longo do dia. Durante à tarde e à noite, são esperadas pancadas de chuva. No domingo, o tempo segue semelhante, com exceção da noite em que o tempo fica aberto. A máxima pode chegar a 32ºC e a mínima pode cair até 22ºC.

Em Pau dos Ferros, no Alto Oeste do Estado, a previsão do tempo para o sábado é de Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Já no domingo, ocorre Sol e aumento de nuvens pela manhã, além de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura oscila entre 23 ºC e 33ºC.

Na região Oeste do Rio Grande do Norte, em Mossoró, podem ocorrer pancadas de chuva durante a tarde de sábado. Pela manhã, a previsão é de aumento de nuvens. À noite o tempo fica aberto. O domingo segue com a mesma expectativa, com diferencial apenas para a noite em que podem ocorrer pancadas de chuva.