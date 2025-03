RN fecha fevereiro com US$ 99,7 milhões em transações no comércio exterior

Foi com o volume de US$ 99,7 milhões em transações comerciais que o Rio Grande do Norte fechou o mês de fevereiro movimentando o comércio exterior. As exportações somaram US$ 52,4 milhões, enquanto as importações atingiram US$ 47,3 milhões, dentre os principais produtos exportados os melões frescos ficaram em primeiro lugar, seguido pelas melancias frescas e outros óleos combustíveis.

Esses e outros dados, estão disponíveis no Boletim da Balança Comercial divulgado na tarde desta sexta-feira (07), pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação do RN, conforme dados do MDIC, por meio da Comex Stat.