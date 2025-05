RN fecha abril com superávit de US$ 17,9 milhões no comércio exterior

O comércio exterior do Rio Grande do Norte registrou um desempenho expressivo de US$ 79,3 milhões em transações de exportação e importação no mês de abril. Desse total, as exportações somaram US$ 48,7 milhões e as importações chegaram a US$ 30,8 milhões, refletindo em um saldo positivo de US$ 17,9 milhões, é o que apresenta o Boletim da Balança Comercial divulgado nesta quarta-feira (07), pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação.

Dentre os principais produtos exportados: o óleo combustível, os melões frescos, os mamões frescos, outros produtos de origem animal impróprios para alimentação humana e as melancias frescas representaram 71,1% do total exportado pelo Rio Grande do Norte. Os principais produtos importados foram: outros trigos e misturas de trigo com centeio, óleo diesel, coque de petróleo, outros quadros e painéis, e, castanha de caju, que juntos, somaram 49,5% do total.

Nos principais destinos de exportações tivemos: Panamá, os Estados Unidos, os Países Baixos, o Reino Unido e a Espanha correspondendo a 79,8% do total exportado no período. Já nas importações, a China, a Argentina, a Rússia, o Uruguai e os Estados Unidos corresponderam por 67,7% do total das importações realizadas.

A via marítima foi o principal meio de transporte das mercadorias exportadas pelo RN, totalizando US$ 42,9 milhões em transações e representando 88% do total exportado. Na sequência, a via aérea, as transações em mãos, e o modal rodoviário disseminaram as exportações.

No que se refere às importações, o modal marítimo também obteve destaque com US$ 28 milhões, seguido pela via aérea com US$ 2,8 milhões e o modal rodoviário com US$ 55,2 mil. Em termos percentuais a via marítima foi responsável por 91%, isso reflete a relevância desse meio de transporte para as transações comerciais do estado.

Um maior detalhamento dos produtos comercializados, dos valores e porcentagens você confere no Boletim da Balança Comercial – Mês de Abril, clicando aqui. O documento é gerado a partir da extração de dados da plataforma Comex Stat do Governo Federal.