RN fecha 2024 com saldo positivo de 17.745 novas empresas

O Rio Grande do Norte, de janeiro a dezembro de 2024, registrou um saldo positivo de 17.745 novas empresas, a maioria microempreendedores individuais (MEIs), o que demonstra o estímulo do estado ao empreendedorismo potiguar. Os dados constam no primeiro Boletim Empresarial, fruto da parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (JUCERN), elaborado com o objetivo de apresentar os fatores relevantes sobre o cenário empresarial do RN. O boletim também destaca os números de empresas abertas e fechadas no ano; os principais tipos de empresas ativas e inativas; a divisão jurídica e por setor econômico, e, a análise espacial dos municípios com maior impacto na atividade empresarial.

No que concerne ao balanço de 2024 das empresas abertas e fechadas, é possível perceber os Microempreendedores Individuais (MEIs) com 32.520 novos empreendimentos, as Microempresas (MEs) com 8.914 unidades, as Empresas de Pequeno Porte (EPPs) com 1.704, e as que não se encaixam em nenhuma das anteriores e são enquadradas como “demais” com 1.330.

Quando se trata do saldo de empregos por segmento econômico, o setor de comércio obteve o primeiro lugar com 17.250 registros, seguido pela construção civil com 7.990 registros e as atividades administrativas e os serviços complementares que somaram 7.070 registros.

Referente aos municípios com os maiores saldos de empresas em 2024, as cinco primeiras destacam-se: Natal com 5.975 empresas, Parnamirim com 2.499 novos negócios, Mossoró com 1.870, São Gonçalo do Amarante (683) e Extremoz (443).

“O boletim reforça o compromisso da SEDEC e da JUCERN em fomentar um ambiente de negócios transparente e dinâmico, contribuindo para o fortalecimento da economia do Rio Grande do Norte e para a construção de um estado mais competitivo e integrado ao cenário nacional e internacional”, afirma o Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico, Hugo Fonseca.

Fonte: Boletim Empresarial – Ano 2024 JUCERN/SEDEC (2025).