RN encerra abril com redução de 7,3% no total de mortes violentas

As forças de segurança pública que atuam no Rio Grande do Norte registraram 78 crimes violentos letais intencionais (CVLIs) durante o mês de abril em todo o estado. Foram quatro assassinatos a menos em comparação ao mesmo período do ano passado, o que significa uma redução de 7,3%.

Os dados foram divulgados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED). Após a consolidação, a COINE compartilha as informações com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e com o Ministério Público Estadual (MPRN).

RN registra em 2024 menor número de mortes violentas da série histórica

O Rio Grande do Norte registrou em 2024 o menor número de mortes violentas da série histórica, iniciada em 2011. No ano passado, foram 835 mortes. A menor quantidade de homicídios desde 2011 havia acontecido em 2023, quando o número foi de 1.045. Do ano passado para cá, a queda foi de 20%.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira 8 pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (Coine) da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed).

Além do geral, a redução nas mortes violentas também foi observada nas maiores cidades do Estado: Natal e Mossoró.

Em Natal, capital potiguar, ao longo de 2024 foram 135 mortes violentas registradas. Na série histórica dos últimos 14 anos, o menor número havia sido registrado no ano passado, em 2023, com 194 homicídios. No total, 59 crimes a menos e redução de 30,4%.