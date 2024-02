RN é porta de entrada para turistas europeus, afirma Fátima Bezerra na BTL

Um dos mais importantes eventos de promoção ao turismo da Europa, a Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL foi aberta na manhã desta quarta-feira (28) na capital de Portugal. A governadora do Rio Grande do Norte e presidente do Consórcio Nordeste, Fátima Bezerra, lidera a delegação do RN no evento que reúne mais de 200 compradores internacionais de 42 mercados emissores.

“Este é um evento importante para impulsionar o mercado turístico global, onde vários destinos e empresas se encontram com o objetivo de gerar negócios e fomentar o turismo internacional que beneficia diretamente nosso Estado. Isso pode ser aferido pelo fato da BTL agregar ainda 1.400 expositores e previsão de receber mais de 60 mil visitantes”, destacou a governadora do RN.

Além do Governo do RN, cinco municípios estão presentes à BTL: Natal, Tibau do Sul, São Miguel do Gostoso, Extremoz e Santa Cruz. E instituições como a Fecomércio, ABIH/RN, Preserve Pipa. Autoridades como o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, prestigiaram o evento e visitaram o estande do RN. Também participaram representantes do Geoparque Seridó Mundial Unesco.

” A participação do Rio Grande do Norte torna-se estratégica, pois trata-se de uma ação realizada no principal mercado emissor de turistas europeus, e que possui o maior número de voos internacionais para o estado, com 7 frequências semanais com a TAP Air Portugal”, reforçou Fátima Bezerra.

De acordo com o Boletim de inteligência da Emprotur, desde outubro de 2023, o mercado emissor mais promissor europeu é o de Portugal e a ligação internacional com Portugal, realizada pela TAP, passou a ser diária desde 29 de outubro. Em 2023, o aeroporto Internacional de Natal recebeu 780 voos e mais de 70 mil passageiros portugueses desembarcaram em solo potiguar no mesmo período.

Participaram da abertura do evento: Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República de Portugal; embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro; Luís Araújo, Presidente Turismo de Portugal; governador da Paraíba, João Azevedo; Solange Portela, secretária de Turismo do RN; Nayara Cristina Santana da Silva, diretora de Promoção; Guia Dantas, assessora Especial de Governo; Marcelo Queiroz, presidente da Fecomercio/RN; Marcelo Freixo, presidente da Embratur; Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil; os deputados estaduais Dr. Kerginaldo, Ivanilson Oliveira, Luiz Eduardo e Tomba Farias, além de representantes dos municípios Natal, Tibau do Sul, São Miguel do Gostoso, Extremoz e Santa Cruz.