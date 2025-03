RN é o terceiro destino que mais vende no mercado europeu, diz presidente da ABIH-RN

O Rio Grande do Norte é o terceiro destino que mais vende no mercado europeu e o segundo mais procurado, ficando atrás apenas da Bahia. A informação foi divulgada pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH-RN), Edmar Gadelha. O estado tem se destacado com a melhoria da infraestrutura turística e o aumento na ocupação hoteleira, que atingiu 76% em janeiro de 2025, 83% no Réveillon e 85% no Carnaval.

Gadelha destacou a importância do mercado português, que é o maior emissivo de turistas europeus para o RN. “O Rio Grande do Norte está muito bem posicionado. Tivemos um estande próprio na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), com a maior delegação de hoteleiros do Brasil”, afirmou. O estado registrou um aumento de 27% no fluxo de turistas portugueses no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A melhoria das estradas que levam a destinos como Pipa e a requalificação da rede hoteleira têm contribuído para o crescimento do turismo. “A Pipa passou por uma requalificação na rede hoteleira muito forte. O mercado português tem buscado um turismo mais exclusivo, de luxo e experiência, e a Pipa e São Miguel do Gostoso têm oferecido isso de maneira contundente”, explicou Gadelha em entrevista à rádio CBN Natal nesta quarta-feira 19.

A obra da Engorda, em Ponta Negra, também foi apontada como um marco para o turismo local. “Consideramos a obra mais importante dos últimos 30 anos. Houve um aumento sensível, girando na média ocupacional em torno de 4% a 6% em relação ao mesmo período do ano passado.”, disse. A limpeza da areia, que deve durar oito meses, também tem sido um ponto positivo, eliminando detritos e melhorando a experiência dos turistas.

No entanto, Gadelha ressaltou a necessidade de melhorar a conectividade aérea. “O RN tem seis frequências semanais de voos de Portugal, mas a falta de concorrência aérea encarece as passagens. Precisamos atingir uma performance de 80% a 85% de ocupação para que as companhias aéreas reduzam os preços”, explicou.

O turismo religioso também foi mencionado como uma área com potencial de crescimento. “O turismo religioso no RN ainda é fragmentado. Precisamos interligar destinos como Santa Cruz, Carnaúba dos Dantas e os Mártires, em vez de mantê-los como ilhas isoladas”, afirmou Gadelha. A cidade de Santa Cruz, por exemplo, passou de 100 para 800 leitos após a inauguração de um novo hotel.

A segurança pública também tem sido um fator atrativo. “Natal foi considerada a capital mais segura do Nordeste em 2024, com índices de homicídios caindo de 15 para 10 a cada 100 mil habitantes. No Carnaval, o número de homicídios caiu de 43 em 2017 para apenas 1 em 2025”, destacou Gadelha.

Com 60 mil leitos no estado, sendo 30 mil apenas em Natal, o RN possui uma das redes hoteleiras mais robustas do país. “Temos uma variedade imensa de destinos turísticos que podem ser melhor capitalizados. Este ano, a ABIH iniciará um trabalho de capacitação para 400 colaboradores de pequenos estabelecimentos de hospedagem no interior do estado”, concluiu Gadelha.

