RN é o segundo estado com maior quantidade de restaurantes populares no país, diz IBGE

RN é o segundo estado com maior quantidade de restaurantes populares no país, diz IBGE

Segundo levantamento, estabelecimentos que fornecem refeições por R$ 1 à população servem, em média, 886.908 refeições por mês no estado.

Por g1 RN

07/11/2025 11h24 Atualizado há 2 horas

Restaurante popular no RN (Arquivo) — Foto: Rayane Mainara

Restaurante popular no RN (Arquivo) — Foto: Rayane Mainara

O Rio Grande do Norte é o segundo estado do país com maior número de restaurantes populares, segundo o Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2024, o estado possuía 113 restaurantes populares administrados pelo governo estadual em 2024, atrás apenas do Maranhão, que tinha 178.

Os dados são do suplemento sobre Segurança Alimentar e Nutricional da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2024, divulgada nesta sexta-feira (7).

Apesar do número expressivo, o Rio Grande do Norte foi o único que informou não possuir profissional técnico responsável pelo restaurante no período de referência da pesquisa.

O levantamento mostra que o Brasil contava em 2024 com 479 restaurantes populares administrados pelos governos em 15 estados do país.

RN é o segundo estado com maior quantidade de restaurantes populares no país, diz IBGE

Segundo levantamento, estabelecimentos que fornecem refeições por R$ 1 à população servem, em média, 886.908 refeições por mês no estado.

Por g1 RN

07/11/2025 11h24 Atualizado há 2 horas

Restaurante popular no RN (Arquivo) — Foto: Rayane Mainara

Restaurante popular no RN (Arquivo) — Foto: Rayane Mainara

O Rio Grande do Norte é o segundo estado do país com maior número de restaurantes populares, segundo o Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2024, o estado possuía 113 restaurantes populares administrados pelo governo estadual em 2024, atrás apenas do Maranhão, que tinha 178.

📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp

Os dados são do suplemento sobre Segurança Alimentar e Nutricional da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2024, divulgada nesta sexta-feira (7).

Apesar do número expressivo, o Rio Grande do Norte foi o único que informou não possuir profissional técnico responsável pelo restaurante no período de referência da pesquisa.

O levantamento mostra que o Brasil contava em 2024 com 479 restaurantes populares administrados pelos governos em 15 estados do país.

Veja os vídeos que estão em alta no g1

Veja os vídeos que estão em alta no g1

Em seis desses entes federativos, todos os estabelecimentos estavam localizados na capital do estado. No caso do RN, 22 estavam em Natal e os outros 91 estavam em municípios do interior.

Todos os restaurantes potiguares funcionavam cinco dias na semana, sendo que 69 serviam uma refeição por dia, 13 serviam duas refeições e seis restaurantes serviam três ou mais refeições por dia.

Dados financeiros referentes a 2023 apontam que foram previstos R$ 55.272.107,44 no orçamento estadual para a gestão e custeio dos estabelecimentos.

Cada refeição custou em média R$ 1 para o usuário, e o estado informou subsidiar a alimentação com o valor médio de R$ 4,83. Os valores são referentes ao mês de dezembro de 2023, para a refeição servida no horário de almoço.

O estado não soube informar a quantidade de pessoas atendidas nos restaurantes populares, mas respondeu que ofertou, em média, 886.908 refeições por mês – a maior quantidade de refeições servidas registrada na pesquisa.

Municípios não sabem quantas pessoas são beneficiadas por programas

O levantamento do IBGE também apontou que, em 2023, 126 municípios no Rio Grande do Norte ofertaram algum Benefício Eventual da Assistência Social à população em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Apesar disso, 44 cidades não souberam informar quantas famílias foram beneficiadas pelas ações, que podem incluir a distribuição de cestas básicas, de alimentos in-natura e até benefícios financeiros.