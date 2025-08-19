RN é o 4º estado do Nordeste em Índice de Inovação, aponta estudo

“No caso do Rio Grande do Norte, observa-se que as condições de inovação se aliam ao compromisso com práticas sustentáveis e à qualificação da força de trabalho em áreas tecnológicas. Essa combinação fortalece seu ecossistema de inovação, ampliando a capacidade de gerar conhecimento e atrair investimentos, projetando o estado como um polo regional competitivo e promissor no Nordeste.”, analisou Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria do Ceará.