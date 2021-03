RN deverá receber 74,6 mil doses da CoronaVac hoje

Nesta terça-feira (16), a governadora Fátima Bezerra compartilhou em suas redes sociais, que uma nova remessa com 74.600 doses da vacina CoronaVac chega hoje ao Rio Grande do Norte.

“Olá, pessoal! Atualizando aqui em primeira mão para vocês. Está prevista para amanhã a chegada de 74.600 novas doses da CoronaVac ao Rio Grande do Norte.” publicou Fátima.

Produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinavac, as doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde para dar continuidade ao Plano de Vacinação Nacional no RN.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), até ontem, o Estado havia vacinado 56% do público-alvo da primeira fase da campanha, o que representa 150 mil imunizados no RN. A meta é vacinar 235.719 potiguares.