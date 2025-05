RN desperta interesse de investidores no Oriente Médio

O Governo do Rio Grande do Norte deu um passo estratégico para ampliar sua presença no mercado global e atrair novos investimentos. Representado pelo vice-governador Walter Alves, o Estado participou de uma missão oficial aos países árabes — Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos — entre os dias 24 e 30 de maio.

A iniciativa, coordenada pelo Consórcio Nordeste, sob a presidência do governador do Piauí, Rafael Fonteles, posicionou o RN como protagonista em setores como energia renovável, infraestrutura e agronegócio, despertando o interesse de fundos soberanos e investidores institucionais.

*Benefícios para o RN*

A missão gerou visibilidade internacional inédita para projetos estruturantes do Estado, como o Porto-Indústria Verde — que combina infraestrutura portuária a soluções sustentáveis — e o programa de eficiência energética, voltado à geração e distribuição de energias limpas. Ambos foram bem recebidos por investidores árabes, que já demonstraram interesse em conhecer presencialmente as oportunidades no RN, abrindo caminho para futuras parcerias e aportes financeiros.

Além da energia e infraestrutura, a missão abriu novas perspectivas para a exportação de produtos potiguares, especialmente da fruticultura (melão, mamão, melancia) e do açúcar, cuja demanda é crescente no Oriente Médio. O RN foi reconhecido como potencial fornecedor estratégico, com produção de qualidade e logística favorável para exportação.

“O Rio Grande do Norte passou a ser visto como uma opção viável e atrativa para investidores de alto nível. É a primeira vez que apresentamos, de forma institucional, nosso potencial ao mundo árabe, e os resultados já começaram a aparecer. Nosso objetivo agora é consolidar essas oportunidades em negócios reais para o Estado”, afirmou o vice-governador Walter Alves.

*Novos mercados, novos caminhos*

Durante as agendas em Doha, Riade, Abu Dhabi e Dubai, a comitiva potiguar fortaleceu laços com entidades empresariais e fundos de investimento, ampliando o alcance do Estado no cenário internacional. “O RN se posicionou como vitrine no xadrez geopolítico e econômico global. Estamos criando um novo ciclo de oportunidades para nossa economia”, avaliou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Hugo Fonseca.

Além das apresentações institucionais, também foram discutidas possibilidades de exportação de sal, carnes e minerais, além de parcerias logísticas com operadores dos portos de Natal e Areia Branca, reforçando a importância estratégica da Codern.

*Próximos passos: presença empresarial potiguar no exterior*

Como desdobramento da missão, o Governo do RN planeja uma segunda etapa da estratégia internacional, desta vez com a participação direta de empresários potiguares interessados em ampliar mercados e exportar para o Oriente Médio. A meta é transformar o interesse demonstrado em parcerias comerciais duradouras e investimentos estruturantes, que gerem emprego, renda e desenvolvimento regional.

“O Oriente Médio tem uma capacidade de investimento extraordinária, e o Rio Grande do Norte está agora no radar desses grandes grupos. Plantamos uma semente que pode florescer em diversos setores: agricultura, mineração, setor salineiro, logística. Estamos construindo uma nova agenda de internacionalização para o Estado”, concluiu Walter Alves.