RN decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-deputado Cláudio Porpino

O Governo do Rio Grande do Norte instituiu luto oficial de três dias pela morte do ex-deputado estadual Cláudio Henrique Pessoa Porpino ocorrido na segunda-feira 2, em Natal. A medida está no decreto nº 34.616, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta terça-feira 3 e assinada pelo governador em exercício Walter Alves.

O texto determina o período de luto “em sinal de profundo pesar” por Porpino, que foi deputado estadual, vereador em Natal e ocupou cargos no Executivo estadual e municipal.

Ele presidiu a Empresa Potiguar de Turismo (Emprotur) na gestão da então governadora Wilma de Faria, dirigiu a Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana) e foi secretário em várias pastas da capital.

Segundo o decreto, as bandeiras devem permanecer a meio-mastro nos órgãos da administração pública estadual durante os três dias de luto.