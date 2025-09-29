RN cria mais de 5.300 empregos em agosto e tem 2º melhor resultado do País, aponta Caged

O Rio Grande do Norte encerrou o mês de agosto de 2025 com saldo positivo de 5.339 empregos com carteira assinada, segundo dados divulgados nesta segunda-feira 29 pelo Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O número é resultado de 24.285 contratações e 18.946 desligamentos registrados ao longo do mês. Com isso, o aumento no número de empregos formais ficou em 0,82%.

Com o resultado, o Rio Grande do Norte teve o segundo melhor desempenho do País, proporcionalmente. Ficou atrás apenas da Paraíba, que teve alta de 1,61%, com saldo de 8.492 empregos formais.

Desde 2020, quando a metodologia do Caged foi alterada, este foi o pior agosto em geração de empregos no Rio Grande do Norte. Antes de 2025, o pior agosto havia sido registrado justamente em 2020, durante a pandemia de Covid, quando foram abertos 5.600 postos de trabalho formal.

Com o desempenho de agosto, o RN acumula em 2025 um saldo positivo de 15.397 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Em agosto, quase todos os setores pesquisados tiveram alta na geração de empregos. O destaque fica para a Agricultura, que abriu 2.332 vagas. Depois, aparecem os setores de Serviços (+ 1.223), Indústria (+ 1.093) e Comércio (+ 761). O único setor que teve demissões foi o de Construção (- 66).

