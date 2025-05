RN cria 2.927 novas vagas com carteira assinada em abril

Consolidado como o melhor abril desde que o novo CAGED foi implementado em 2020, o 4º mês de 2025 registrou um aumento de 7,5% se comparado a abril de 2024 com um saldo positivo de 2.927 novos postos de trabalho, resultado de 22.089 admissões frente a 19.162 desligamentos. É o que apresenta o Boletim de Empregabilidade do RN – Nº06/2025, divulgado nesta quarta-feira (28) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação.

“Esse saldo positivo reafirma a trajetória de recuperação e dinamismo do mercado de trabalho potiguar, com destaque para setores estratégicos da economia estadual, como serviços, construção civil e indústria de transformação”, afirmam os pesquisadores da SEDEC que elaboraram o Boletim.

Dentre os principais setores que impulsionaram o saldo: “Serviços” teve 9.785 admissões e um saldo líquido de 2.638 empregos formais, “Construção” teve um ganho líquido de 459 empregos formais, e a “Indústria” com um saldo de 223 empregos formais.

Os municípios que mais geraram oportunidades de emprego foram: Natal com 2.220 empregos formais, seguido de Parnamirim com 282, Mossoró com 197 e São Gonçalo do Amarante com 101 empregos.

Ao avaliarem os números obtidos, a equipe técnica destaca com otimismo: “Os resultados de abril de 2025 confirmam a tendência de recuperação do mercado de trabalho potiguar e um desempenho favorável, que se reflete em boas perspectivas para os próximos meses no estado”, afirmam.

O Boletim ainda destaca: uma balança por setores de empregos, uma lista com os 10 municípios que mais empregaram no mês e o balanço de empregabilidade do mês de abril de 2020 a 2025, confira aqui.