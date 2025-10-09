RN bate recorde em ‘desperdício’ de energia renovável em setembro, aponta estudo

O Rio Grande do Norte bateu recorde no “desperdício” de energia renovável no último mês de setembro, sendo o líder em todo o país. O dado é do Operador Nacional do Sistema (ONS), consolidado pela consultoria CarpeVie, parceira do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (CERNE), e foi divulgado nesta quinta-feira (9).

Segundo o levantamento, o estado foi responsável por 36,01% dos cortes de geração entre todas as unidades da federação.

🔎 O corte de energia, fenômeno conhecido como curtailment, ocorre quando usinas eólicas e solares são obrigadas a reduzir ou interromper a geração de energia devido à falta de capacidade de escoamento na rede de transmissão.

Segundo o presidente do CERNE, Darlan Santos, o prejuízo acumulado pelo setor renovável brasileiro já ultrapassa R$ 5 bilhões.

No acumulado de 2025, segundo o levantamento, o RN ocupa a segunda posição nacional no desperdício dessa energia, atrás apenas da Bahia. Ao todo, 70% das perdas estão concentradas no Nordeste.

Os três primeiros do ranking de cortes de energia renovável são:

Bahia (35,14%);

Rio Grande do Norte (25,43%);

Minas Gerais (15,63%).

➡️ Outros estados nordestinos também aparecem entre os mais afetados: Piauí (9,42%), Ceará (7,58%), Pernambuco (3,03%), Paraíba (1,79%) e Maranhão (0,62%).

Falta de estrutura atrapalha, dizem especialistas

Para o presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Darlan Santos, as perdas acumuladas nos últimos anos representam um obstáculo significativo à expansão das fontes renováveis no Brasil.

“No caso do Nordeste, onde estão os principais polos eólicos e solares do país, a falta de infraestrutura adequada limita a geração e afeta toda a cadeia produtiva, do fabricante ao investidor”, disse.