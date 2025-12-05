RN AVANÇA: Saúde mais forte, mais rápida e mais perto de quem precisa

Durante encontro com gestores e prefeitos da região – Expansão do SAMU e entrega de certificados para trabalhadores que atuarão no SAMU na manhã desta sexta-feira,05, em Mossoró ,o secretário de Saúde, Alexandre Motta destacou que o estado está colhendo os resultados de um trabalho contínuo, responsável e profundamente humano.

Um dos símbolos desse avanço é a expansão histórica do SAMU 192, que agora chega a 22 municípios, garantindo mais rapidez no atendimento, mais segurança nas urgências e um suporte qualificado que salva vidas todos os dias.

Segundo o secretário, a gestão estadual tem modernizado estruturas, ampliado serviços, reorganizado fluxos e devolvido eficiência a áreas que, por muito tempo, sofreram com fragilidades. “O RN vive um movimento de fortalecimento real, perceptível e construído com planejamento”.

No final de sua fala, Alexandre Arruda fez um reconhecimento à governadora Fátima Bezerra que traduz o sentimento de quem acompanha de perto essa transformação.

“Assim como dizem que a senhora é a governadora da segurança, da educação, das águas, muito em breve poderão dizer que é também a governadora da saúde.”

Foto: Carlos Costa