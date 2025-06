RN avança em projeto que levará internet para todo estado

A governadora Fátima Bezerra e o vice-governador Walter Alves receberam, nesta quinta-feira (12), representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SEPPI), ligada à Casa Civil, para uma reunião sobre a estruturação de mais uma etapa do projeto Infovia Potiguar, batizado de “RN Mais Conectado”, e prevê a estruturação, qualificação e expansão da infraestrutura de conectividade do Rio Grande do Norte, levando internet de qualidade para todos os municípios potiguares.

As comitivas do BID e da SEPPI estão no RN desde o início da semana. Na segunda-feira (9) eles iniciaram a “Missão Especial do Projeto RN Mais Conectado”, visitando secretarias de estado e representantes do setor privado, acadêmico e da sociedade civil para coletar dados e iniciar o planejamento de uma política pública de conectividade digital para o RN. O encontro de hoje com a governadora marca o encerramento dessa missão.

A ação acontece graças a uma parceria celebrada entre o Governo Federal, através da SEPPI, e o BID. O acordo formalizado especialmente para atender a demanda do Governo do Estado do RN na construção da Infovia Potiguar tem valor de US$ 1,65 milhão, algo em torno de R$ 9,1 milhões na cotação atual, recursos financiados pela SEPPI, sendo que parte do dinheiro (R$ 6 milhões) já conta com empenho.

“Esse é um tema muito importante para todos nós, ele é estratégico. Eu não consigo mais conceber o mundo contemporâneo sem a infraestrutura tecnológica. Por todas as razões, a infraestrutura mais imprescindível, de caráter mais estruturante, é a de tecnologia. E desde que assumimos o Governo do Estado, nós carregamos esse sonho”, destaca a governadora Fátima Bezerra, contextualizando a importância que o projeto tem, não apenas para o RN, mas para todo o mundo.

Alexandre Araújo, consultor da SEPPI, destaca o caráter pioneiro do projeto junto ao Governo Federal.

“Esse é um processo muito inovador. Essa é a primeira vez que a Presidência assina um contrato diretamente com o BID. E é com muito prazer que a gente veio até aqui para ouvirmos todas as secretarias, entendermos a demanda e conseguirmos chegar nesse projeto o mais cedo possível”, diz.

Ricardo Silva, consultor do setor de parcerias público-privadas do BID, explica a montagem da equipe para desenvolver o projeto.

“Nós montamos uma equipe de peso para poder atender essa demanda do estado da maneira mais rápida que a gente consiga, para poder chegar até o final do ano com um caminho indicado com clareza do que faz mais sentido o Estado seguir”, relata Ricardo, que expõe as primeiras impressões das reuniões realizadas ao longo da semana: “nós já tivemos conversas muito boas com a equipe do Governo do RN, no sentido de identificar quais alternativas que, de alguma forma, vão atrair o investimento privado, de forma que, com os recursos que o estado tem, o projeto seja alavancado”.

A visita das duas comitivas ao Rio Grande do Norte tem como objetivo embasar um diagnóstico que deve ser apresentado ao Estado do RN em breve, indicando o melhor modelo a seguir para a execução do projeto, podendo ser uma PPP ou outro modelo.

A governadora Fátima Bezerra sugeriu que antes de finalizado esse diagnóstico as equipes voltem a se reunir com o Estado para alinhar pontos e deixar melhor estruturado esse trabalho inicial. A data do segundo encontro será definida em breve.

“Aqui nós tratamos de um tema fundamentalpara o desenvolvimento do nosso Estado, que é a conectividade. O nosso programa RN Mais Conectado já está em curso, e nós estamos agora dando um passo muito importante para tornar o nosso estado 100% conectado. Esse é um dos projetos de caráter estruturante mais importantes do nosso estado. Não tem como pensar no desenvolvimento, com sustentabilidade, com geração de emprego, e inclusão social, se não cuidarmos da infraestrutura tecnológica. Com o RN Mais Conectado nós vamos chegar garantindo a internet em todos os municípios do RN, de forma regular e segura”, completa a governadora Fátima Bezerra.