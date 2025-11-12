RN assina acordo para fortalecer indústria verde no Nordeste

Os governadores que integram o Consórcio Nordeste assinaram, nesta quarta-feira (12), em Belém (PA), um Memorando de Entendimento com o Banco do Brasil e o Instituto Clima e Sociedade (ICS), com o objetivo de atrair indústrias de baixo carbono para a região. A assinatura ocorreu durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

A assinatura foi formalizada pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra; pelo governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles; pelo vice-presidente de Governo e Sustentabilidade do Banco do Brasil, José Ricardo Sasseron; e pela gerente de Energia do Instituto Clima e Sociedade (ICS), Victoria Santos.

A cooperação busca avançar na agenda de financiamento do “powershoring”, estratégia que utiliza a oferta de energia para prospectar indústrias sustentáveis. Segundo a governadora Fátima Bezerra, a agenda é estratégica pois o Nordeste possui recursos cruciais para a transição energética e uma importante infraestrutura logística, incluindo portos.