RN arrecadou R$ 6,2 bilhões em receitas próprias no ano passado

Apesar das adversidades causadas pela pandemia do novo coronavírus, o Rio Grande do Norte (RN) encerrou o ano de 2020 com um aumento de 1,6% na arrecadação das receitas próprias em relação ao ano anterior. De acordo com a Secretaria de Tributação do Governo do Estado (SET), foram recolhidos R$ 6,2 bilhões em tributos contra R$ 6,1 bilhões, valor arrecadado em 2019.

O aumento, embora notório, ficou abaixo da inflação oficial do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 4,52%. Considerando ainda o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o RN recolheu em 2020, R$ 5,8 bilhões, frente aos R$ 5,6 bilhões arrecadados em 2019.

Três fatores foram cruciais para o resultado positivo: intensa movimentação econômica após a retomada das atividades econômicas, realização do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (o Super Refis) e inúmeras ações adotadas pela Secretaria Estadual de Tributação a fim de melhorar as malhas fiscais, ciclos de cobrança e negociações de débitos tributários.

Os dados do Boletim da SET-RN mostram que houve um crescimento real a partir de agosto, e que somente no mês de dezembro foi possível recuperar todas as perdas de 2020, fechando o ano com saldo positivo em relação ao ano anterior.