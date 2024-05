RN apresenta maior percentual de famílias inadimplentes do país em pesquisa

Pelo segundo mês seguido, o número de brasileiros com dívidas pendentes está em alta. A pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revela que em abril, 78,5% dos entrevistados estavam endividados, destacando o Rio Grande do Norte com a maior proporção de famílias inadimplentes no Brasil (55,9%).

Em termos gerais, o Paraná liderou o ranking de endividamento em abril, com 90,3%. Por outro lado, o Amazonas teve o maior percentual de famílias apresentou o maior número de famílias incapazes de pagar suas dívidas atrasadas, com 21,7%, atingindo 21,7%. Este número representa um aumento de 0,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período em 2023, segundo a CNC.

No que diz respeito às principais modalidades de dívida, o cartão de crédito continua sendo o mais utilizado, com 87,1% dos devedores recorrendo a ele – um aumento de 0,3 pontos percentuais em comparação a abril do ano anterior. Carnês (-0,8 p.p) e cheque especial (-0,1 p.p), por outro lado, apresentaram queda em sua representatividade na carteira de crédito dos consumidores.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, atribui esse cenário à queda das taxas de juros, que facilita o acesso ao crédito devido a custos financeiros menores. As projeções indicam que o endividamento continuará crescendo, o que exigirá uma vigilância maior em relação ao risco de aumento das dívidas em atraso, especialmente no final do ano.

O número de consumidores que declararam incapacidade de pagar suas dívidas vencidas atingiu o pico do ano, alcançando 12,1%. Esse aumento foi acompanhado por um crescimento de 0,4 pontos percentuais na parcela de famílias consideradas “muito endividadas”, que agora é de 17,2%.