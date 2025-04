RN apresenta 979 propostas para equipamentos e obras no Novo PAC Seleções

O Governo Federal recebeu 35.119 propostas para a segunda edição do Novo PAC Seleções 2025, enviadas por 5.537 municípios — um total que corresponde a 99,4% das cidades do país. Os projetos foram encaminhados por gestores e gestoras entre 24 de fevereiro e 31 de março. O programa vai investir R$ 49,2 bilhões em 19 tipos de empreendimentos, organizados em quatro eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilientes.

No estado do Rio Grande do Norte, 979 propostas foram enviadas ao Novo PAC Seleções 2025, sendo seis elaboradas pela gestão estadual e 973 preparadas pelas prefeituras. Todos os 167 municípios do estado inscreveram projetos. A capital Natal tem o maior número de propostas inscritas: 12. Macaíba e São Gonçalo do Amarante, ambas com 11 propostas, seguida por Caicó e Canguaretama, ambas com 9, fecham o “top 5” das cidades com mais propostas inscritas.

Confira as propostas do Rio Grande do Norte para o Novo PAC Seleções 2025 por eixo: SAÚDE

Combo de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (157)

Kits de equipamentos para teleconsulta (144)

Aquisição de Unidades Odontológicas Móveis (144)

Construção de UBS (97)

Centros de Atenção Psicossocial (27)

Policlínicas (7)

Expansão/ampliação – novas ambulâncias do Samu (5)

Renovação de frota de ambulâncias do Samu (1)

CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES

Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana (8)

Esgotamento Sanitário (4)

Gestão de Resíduos Sólidos (3)

Abastecimento de Água Urbano (2)

Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas (2)

Periferia Viva – Urbanização de Favelas (2)

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Caminho da Escola – Transporte Escolar (159)

Creches e Escolas de Educação Infantil (82)

INFRAESTRUTURA SOCIAL E INCLUSIVA

Espaços Esportivos Comunitários (135)