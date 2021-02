RN aplicará segunda dose da CoronaVac entre 10 e 17 de fevereiro

Nesta quarta-feira (03), o governo do Rio Grande do Norte comunicou que a aplicação da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, acontecerá entre os dias 10 e 17 de fevereiro.

Segundo o governo, essas datas são para as pessoas que receberam, por volta do último dia 20, as primeiras doses do imunizante. Neste momento, profissionais da saúde e idosos institucionalizados compõem o grupo prioritário da campanha.

A decisão foi pontuada durante reunião com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems-RN). A distribuição das doses está prevista para segunda-feira (08). Até o final de semana, o RN receberá mais de 51 mil doses da vacina.